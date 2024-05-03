В Бурятии сгнившие столбы электропередач угрожают жизни жителей поселка Исток

В региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились жители поселка Исток Прибайкальского района с жалобой на трухлявые столбы электропередач.

«Жители с опаской выходят на свои улицы из-за ветхих электроопор, которые установили еще 40 лет назад. Деревянные столбы на глазах рассыпаются. По словам людей, энергетики столбы в поселке частично меняли. Но когда будет полная замена - неизвестно. В отчаянии люди обращались на прямую линию с президентом», - рассказали специалисты ОНФ Бурятии.

- В прошлом году один из старых столбов переломился на улице рядом с местным магазином. Чудом никто не пострадал. А на минувшей неделе в Бурятии был шторм со скоростью ветра до 30 м/с. И нам пришлось опять положиться на волю случая, - поделились местные жители.

В связи с этим специалисты республиканского ОНФ обратились в прокуратуру района с просьбой провести проверку состояния имущества электросетевиков.

Фото: скриншот видео ОНФ Бурятии



