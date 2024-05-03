В Боргойском заказнике Бурятии увидели редких птиц

В Бурятии инспекторам "Бурприроды" удалось заснять на видео три дрофы в Боргойском заказнике. Орнитологи подтвердили, что это именно дрофа, сообщили в Бурприроде.

«Для нас видеть дрофу большая радость, так как птица с каждым годом встречается все меньше. К себе она не подпускает, очень боится человека. И неспроста», - рассказали инспекторы заказника.

Как отмечают специалисты, в XIX веке эта птица в России считалась популярным объектом охоты. Поэтому в XX веке дрофа стала очень редким, исчезающим в дикой природе видом. По этой причине в настоящее время дрофа находится под охраной Красной книги Международного союза охраны природы. Это относится и к другим странам, где она обитает.

В Бурятии редкую птицу изучают учёные орнитологи, студенты БГУ и специалисты "Бурприроды" в рамках грантового проекта фонда "Озеро Байкал". Они ведут учет численности птиц в период гнездования для оценки репродуктивного потенциала популяции.







Фото: pixabay.com, видео «Бурприрода».