Общество 03.05.2024 в 14:55
В апреле в Бурятии пропало 87 человек
Двое жителей найдены погибшими, семерых продолжают искать
Текст: Елена Патрикеева
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Бурятии поделился статистикой за апрель 2024 года.
В апреле в отряд «ЛизаАлерт» поступило 87 заявок на поиск пропавших людей по всей республике. Из них найдены живыми — 71 человек, найдены погибшими — 2 человека, неподтвержденные заявки — 7.
Также продолжают искать 7 человек. Волонтеры отряда распространяют ориентировки, проверяются свидетельства.
«Берегите себя и своих близких», - призывают поисковики.
Фото: «Номер Один»
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