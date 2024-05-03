Общество 03.05.2024 в 14:55

В апреле в Бурятии пропало 87 человек

Двое жителей найдены погибшими, семерых продолжают искать
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Текст: Елена Патрикеева
В апреле в Бурятии пропало 87 человек

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Бурятии поделился статистикой за апрель 2024 года.

В апреле в отряд «ЛизаАлерт» поступило 87 заявок на поиск пропавших людей по всей республике. Из них найдены живыми — 71 человек, найдены погибшими — 2 человека, неподтвержденные заявки — 7.

Также продолжают искать 7 человек. Волонтеры отряда распространяют ориентировки, проверяются свидетельства.

«Берегите себя и своих близких», - призывают поисковики.

Фото: «Номер Один»

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