Общество 03.05.2024 в 15:35

ВСЖД завершает подготовку к сезону летних пассажирских перевозок

На наиболее востребованных маршрутах длину электричек увеличат до 10 вагонов
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Текст: Андрей Константинов
ВСЖД завершает подготовку к сезону летних пассажирских перевозок
Восточно-Сибирская железная дорога завершает подготовку к сезону летних пассажирских перевозок нынешнего года. Сейчас ведется подготовка дополнительного парка купейных и плацкартных вагонов, который насчитывает свыше 500 единиц.

К работе после обучения готовы приступить 440 проводников, которые дополнительно приняты на летний сезон, 270 из них – это студенты, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Особое внимание уделяется содержанию пассажирской инфраструктуры. Необходимые работы проводятся на 76 вокзалах, 12 павильонах и 884 платформах.

Приоритетной задачей в летний период является перевозка организованных групп пассажиров, в первую очередь – детей. В нынешнем году ВСЖД планирует перевезти 17 тысяч юных пассажиров, что практически в два раза выше, чем годом ранее.

В пассажирских перевозках пригородного сообщения на территории Иркутской области и Бурятия будут курсировать 137 поездов. С 1 мая по 30 сентября на наиболее востребованных маршрутах будет увеличена составность поездов, в некоторых случаях – до 10 вагонов. По оценкам специалистов, это позволит полностью обеспечит спрос во время дачного сезона.

Фото: company.rzd.ru
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