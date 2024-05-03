Улан-Удэ украшают ко Дню Победы

Улицы столицы Бурятии празднично украшают к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На улицах появляются флаги, праздничные панно на рекламных конструкциях, растяжки на основных путепроводах – по улице Борсоева в сторону Элеватора, по проспекту Победы, по улице Трубачеева и т.д. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.





«Также запланирована трансляция видеозаставки с тематикой празднования Дня Победы с уличных экранов», - рассказали в комитете по архитектуре и градостроительству.





Декоративные инсталляции разместят на Театральной площади, на площади Революции, Арбате и у театра им. Бестужева. Фотозону и флаговые конструкции установят на Мемориале Победы.

Фото: Администрация Улан-Удэ