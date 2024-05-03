Общество 03.05.2024 в 16:44

В центре Улан-Удэ покажут новую лазерную инсталляцию

Она посвящена Дню Победы
A- A+
Текст: Елена Патрикеева
В центре Улан-Удэ покажут новую лазерную инсталляцию

«С сегодняшнего дня на площади Советов будем показывать новую инсталляцию, посвященную Дню Победы. Она пронизана духом патриотизма и гордости за свою Родину. Вы сможете увидеть яркие кадры сражений на поле боя, в море и в небе, глубокую боль потерь, силу возрождения и любви. В ней мы выражаем огромную благодарность нашим ветеранам», - рассказал мэр города Игорь Шутенков.


Транслировать инсталляцию на площади Советов будут до 10 мая в 21:00, 21:30, 22:00, 22:30.

Также на телебашне на улице Бабушкина включат праздничную подсветку 9 мая с 21:00 до 22:00; 10, 11, 12 мая с 21:30 до 22:30.

- Скульптура «Гостеприимная Бурятия» обновила наряд к празднику. На этот раз благодаря новым слайд-проекторам она надела белый национальный костюм с зеленым хадаком, - отметил Игорь Шутенков.

Фото: «Номер Один», скриншот видео телеграм-канала Игоря Шутенкова

Теги
площадь советов лазерное шоу

Все новости

Житель Улан-Удэ в ходе драки у ночного клуба задавил своего же приятеля
03.05.2024 в 17:46
Где и когда можно освятить куличи в Улан-Удэ?
03.05.2024 в 17:44
В Бурятии продолжают ремонт региональной дороги в Заиграевском районе
03.05.2024 в 17:27
В Улан-Удэ многомиллиардный проект рискует превратится в нескончаемый долгострой
03.05.2024 в 17:22
В центре Улан-Удэ покажут новую лазерную инсталляцию
03.05.2024 в 16:44
В Этномузее пройдет празднование «Светлой Пасхи»
03.05.2024 в 16:19
В Улан-Удэ молодые мамы-наркозакладчицы получили крупные сроки
03.05.2024 в 16:16
Улан-Удэ украшают ко Дню Победы
03.05.2024 в 15:44
ВСЖД завершает подготовку к сезону летних пассажирских перевозок
03.05.2024 в 15:35
Энергетики Бурятии разбираются с аномалией, свалившей опоры ЛЭП
03.05.2024 в 15:16
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 мая

Читайте также
Где и когда можно освятить куличи в Улан-Удэ?
Православные Бурятии 5 мая празднуют светлую Пасху
03.05.2024 в 17:44
В Бурятии продолжают ремонт региональной дороги в Заиграевском районе
Работы планируют завершить в 2025 году
03.05.2024 в 17:27
В Улан-Удэ многомиллиардный проект рискует превратится в нескончаемый долгострой
Запуск обновленных очистных сооружений в столице Бурятии затягивается
03.05.2024 в 17:22
Улан-Удэ украшают ко Дню Победы
На городских улицах появляются флаги, праздничные панно, растяжки
03.05.2024 в 15:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru