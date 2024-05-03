В центре Улан-Удэ покажут новую лазерную инсталляцию

«С сегодняшнего дня на площади Советов будем показывать новую инсталляцию, посвященную Дню Победы. Она пронизана духом патриотизма и гордости за свою Родину. Вы сможете увидеть яркие кадры сражений на поле боя, в море и в небе, глубокую боль потерь, силу возрождения и любви. В ней мы выражаем огромную благодарность нашим ветеранам», - рассказал мэр города Игорь Шутенков.





Транслировать инсталляцию на площади Советов будут до 10 мая в 21:00, 21:30, 22:00, 22:30.

Также на телебашне на улице Бабушкина включат праздничную подсветку 9 мая с 21:00 до 22:00; 10, 11, 12 мая с 21:30 до 22:30.

- Скульптура «Гостеприимная Бурятия» обновила наряд к празднику. На этот раз благодаря новым слайд-проекторам она надела белый национальный костюм с зеленым хадаком, - отметил Игорь Шутенков.

Фото: «Номер Один», скриншот видео телеграм-канала Игоря Шутенкова



