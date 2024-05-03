Общество 03.05.2024 в 17:27

В Бурятии продолжают ремонт региональной дороги в Заиграевском районе

Работы планируют завершить в 2025 году
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии продолжают ремонт региональной дороги в Заиграевском районе

В Бурятии ремонтируют с 3 по 8 км региональной дороги Новоильинск-Горхон-Кижа Заиграевского района. В настоящее время идет заготовка материалов для устройства земполотна.

Подрядчик планирует заасфальтировать данный участок дороги, отремонтировать 6 водопропускных труб и мост через реку Аршан. Также дорожники установят сигнальные столбики, дорожные знаки, произведут устройство площадки для стоянки автомобилей.

«Ранее сдать участок планировалось в 2023 году, однако в связи с затянувшимся процессом подбора состава смеси основания, сроки ремонтных работ сдвинулись на год. Теперь, завершить работы на участке планируется в 2025 году. Контроль с нашей стороны за работой подрядчика ведется еженедельно», - сообщили в Бурятрегионавтодоре.

Как отметили в ведомстве, данный участок стал пилотным в республике по применению золошлаковых материалов при ремонте дороги. Здесь устроят слой основания из крупнообломочного грунта, обработанного золошлаковым вяжущим, методом холодного ресайклинга.

Стоимость работ составляет около 160 миллионов рублей.

Фото: «Номер Один»

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