Где и когда можно освятить куличи в Улан-Удэ?

В субботу, 4 мая в 11:00 в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ начнется освящение куличей и яиц сразу после утренней службы. По церковному уставу и благочестивой традиции пасхальная снедь освящается именно в Великую субботу. Поэтому на территории собора в течение всего дня до 19 часов вечера духовенство собора будет совершать освящение пасхальной снеди. Об этом сообщили в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Также 4 мая в 23 часа в Одигитриевском соборе владыка Иосиф возглавит Пасхальную полунощницу и Крестный ход. О том, как пройдет Крестный ход писали ранее.

6 мая в 9 часов утра в Свято-Троицком храме Улан-Удэ состоится встреча Благодатного огня из Иерусалима.

Фото: «Номер Один»



