«После первого штурма все меняется»

Его отряд понес большие потери, но с поставленной задачей справился. Орден Мужества, врученный нашему земляку, - достойное тому подтверждение.





Эрдэм Жамбалов работает на авиазаводе в охране. О том, что было еще совсем недавно, говорит с неохотой, с трудом подбирая слова. Это неудивительно - Эрдэм участник спецоперации, боец штурмового отряда. С СВО вернулся с травмой ноги и контузией. Долгое время восстанавливал здоровье в госпиталях в разных уголках страны. Мы спросили у него, что помогло заглушить страшные воспоминания и как он чувствует себя сейчас.Эрдэму Жамбалову 49 лет. Выпускник Эрхирикской школы. После ее окончания прошел службу в рядах Российской армии в Забайкальском крае, после чего работал в правоохранительных органах. На момент частичной мобилизации трудился на Улан-Удэнском авиазаводе. Своим сотрудникам предприятие обеспечивало бронь, но Эрдэм от нее добровольно отказался.К получению повестки отнесся спокойно: «Раз Родина призвала, нужно собираться». Опыт участия в боевых действиях у Эрдэма уже имелся - он не единожды был в командировках во время боевых действий в Северо-Кавказском регионе Чеченской Республики, за что имеет правительственные награды. Решение мужа, как человека служивого, супругу Эрдэма, конечно же, не обрадовало, но и неожиданностью не стало. Вот и в этот раз Эрдэм был уверен, что его боевой опыт пригодится.О том, что поедет на СВО, Эрдэм сказал только своей супруге и детям, от родителей это утаил.- Я им сказал, что поеду в командировку на учебу от завода в Москву, а сам туда уехал. Родители узнали, что я на спецоперации, только когда им дрова привезли как членам семьи мобилизованного. Потом я им уже из госпиталя позвонил, - говорит бывший военнослужащий.На пункте сбора в Заиграево Эрдэм познакомился с другими мобилизованными. Впоследствии эти ребятам стали его товарищами и на поле боя.- Нас направили в 36-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду в г. Борзя Забайкальского края в подразделение «Шторм». Там мы прошли сборы, восстановили боевые навыки. В октябре прибыли на СВО, - рассказывает Эрдэм.Однако задержаться надолго в зоне проведения спецоперации у мужчины не получилось - уже через месяц при третьем штурме он получил серьезное ранение и не мог продолжать участие в боевых действиях.Задачей было взять опорный пункт противника и передать основным подразделениям. Под командованием Эрдэма Жамбалова под непрерывным огнем бойцы держались семь суток.- При штурме Угледара меня контузило и ранило в правую ногу. Я получил ранение голеностопного сустава. С поля боя, из окопа, меня вытащил товарищ. У меня была пробита каска. В интернете было это видео, как военный тащит в окопе раненого. В итоге он погиб, спасая меня. После этого я еще три дня находился на позиции, так как был командиром отделения и не мог бросить бойцов. И ранен был не так тяжело, сначала эвакуировали с серьезными травмами, - вспоминает наш собеседник.Эрдэм говорит, что сражаться на СВО непросто: «Сейчас все по-другому…».- Одно дело - воевать с горцами, у которых оружия толком не было, а Украине сейчас помогает весь западный мир, - констатирует мужчина.После ранения Эрдэма ждала вереница различных процедур по восстановлению здоровья. Военный из Бурятии прошел лечение в госпиталях Волновахи, Донецка, Ростова-на-Дону, в нескольких госпиталях Москвы, Хабаровска, Читы и Улан-Удэ.- В Чите прошел военно-врачебную комиссию, там мне дали категорию «Д», то есть признали негодным к дальнейшей службе, - говорит Эрдэм.В Бурятию мужчина вернулся в феврале 2023 года. А уже в марте он мог передвигаться без помощи костылей.- Болеть-то особо и некогда было, надо родителям по хозяйству помогать, за скотом ходить. Сейчас нога иногда беспокоит, головные болит тоже бывают, - делится с нами Эрдэм.Ветеран СВО говорит, когда он лежал в госпиталях, ему постоянно снились кошмары. И мучила бессонница. За ночь Эрдэм просыпался по четыре-пять раз и потом долго не мог уснуть. А в то время, когда уснуть все же получалось, ему снились фронтовые товарищи.- Спал я урывками. Тогда все еще так свежо было в памяти, словно совсем недавно произошло. На СВО погибло много моих товарищей, с кем познакомился здесь, в Бурятии. После первого штурма все изменилось, стало по-другому восприниматься. Очень тяжело было. Сейчас воспоминаний меньше, боль притупилась. Говорят, что время лечит, но я пока не излечился, - откровенничает бывший боец.Бессонница и кошмарные сновидения, с которыми столкнулся Эрдэм - одни из симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Однако наш герой говорит, что с ним все в порядке и ПТСР у него нет.После возвращения с СВО домой Эрдэм стал «по-другому смотреть на жизнь, ценить простые радости».- Я очень благодарен супруге Туяне за то, что она меня поддержала. Если бы не семья, мне было бы намного сложнее пережить это все, - делится мужчина своими переживаниями. - Спасибо супруге за то, что не спрашивает, как там было. Родные, знакомые тоже не расспрашивают, понимают, что было нелегко.Самостоятельно к психологам за помощью мужчина не обращался - не считал нужным. Однако во время прохождения лечения в госпитале им. Бурденко в Москве психолог несколько раз проводил сеансы с Эрдэмом по инициативе лечащего врача.- Однажды в фонде «Защитники Отечества» состоялась встреча с ректором Буддийского университета «Даши Чойнхорлин». Она оказалась очень полезной, удалось побеседовать о многих вещах с мудрым человеком, - вспоминает Эрдэм.Сейчас, будучи ветераном СВО, мужчина оказывает помощь тем, кто на передовой. Эрдэм неоднократно участвовал в сборах средств на закупку боевой техники, а в последнее время работает с фондом «Сила добра», где помогает с пошивом амуниции.- Что касается жизни после войны, просто как-то вернулся и живу. Устал от госпиталей, но в целом все нормально. Я изначально такой, крепкий нервами, - говорит Эрдэм.Выслушав историю бойца, можно сделать вывод о том, что далеко не всем вернувшимся с СВО нужна помощь психолога. Многие могут преодолеть стресс с помощью любви и терпения своих родных. Однако каждому бойцу после участия в военных действиях с психологом встретиться полезно. Сложность психики в том, что какие-то вещи мы осознаем, но большая часть, как правило, является бессознательным. Консультация специалиста помогает понять, есть ли проблемы и как с ними справляться.Фото: предоставлено Э. Жамбаловым