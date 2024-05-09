Общество 09.05.2024 в 15:19

В Бурятии восстановили поврежденные опоры вблизи Ацагата

Их повредило штормовым ветром в ночь на 1 мая

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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии восстановили поврежденные опоры вблизи Ацагата

Специалисты филиала компании «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» восстановили опоры воздушной линии электропередачи 110 кВ «Онохой – Курба» вблизи села Ацагат Заиграевского района, которые были повреждены ураганным ветром в ночь на 1 мая.

Энергетики сразу же приступили к восстановительным работам. Поврежденные опоры демонтировали и приступили к сборке трех сорокаметровых опор.

- Это как собирать конструктор лего, но каждая деталь - шесть метров в длину. К счастью, на помощь «Бурятэнерго» были привлечены опытные специалисты из «МЭС Сибири» и «Читаэнерго». Спасибо большое всем участникам. Особо хочется поблагодарить и наших коллег из компании «Сетьстройпроект» за оперативность. Все сработали быстро, слаженно и профессионально. Вчера к вечеру все работы были завершены, - рассказал главный инженер филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Виктор Перелыгин.

Восстановленная линия имеет стратегическое значение, так как от нее в случае необходимости могут быть запитаны пять районов Бурятии.

Потребители все время ремонта были включены по резервной схеме и неудобств не испытывали.


Фото: "Россети"

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