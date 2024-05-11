Глобальное потепление бьет по кофеманам

Цены на кофе в России взлетят до 35%, пишут Известия.

Более существенное подорожание прогнозируется в сегменте бюджетных сортов и растворимого кофе. Главной причиной аналитики называют неурожай бобов робуста во Вьетнаме и проблемы с поставками.

Дело в том, что как сообщает Bloomberg фьючерсы на кофе сорта робуста дорожают второй день подряд, потому что вьетнамским кофейным плантациям нужно гораздо больше дождя, чтобы смягчить последствия жуткой засухи и дать хороший урожай. Пока это на удается.



Напомним, что Вьетнам занимает второе место в мире по производству кофе и засуха серьезно отражается на мировых ценах на этот душистый напиток. Причем сорт робуста, который более дешев и содержит больше кофеина, чем сорт арабика, в основном идет на производство бюджетного растворимого кофе. Таким образом, с учетом новых поставок подорожавшего кофе, ценники на него могут измениться в Бурятии уже летом 2024 года.

Фото: "Номер Один"