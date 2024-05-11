Общество 11.05.2024 в 10:05

В Улан-Удэ на один день усилят работу маршрута №37

Это связано с проведением фестиваля в Этномузее
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Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ на один день усилят работу маршрута №37

Сегодня, 11 мая в Улан-Удэ усилят работу маршрута №37. Это связано с проведением в Этнографическом музее народов Забайкалья фестиваля «Музыка моего города». На линии будут работать 4 автобуса большого класса, сообщили в администрации города.

МУП «Городские маршруты» 11 мая с 12:00 перенесут конечную остановку маршрута №37 на Этнографический музей. В связи с этим, только на один день изменится расписание движения муниципального маршрута №37.

Смотрите расписание в карточке ниже:


«Начиная с 12:00, будет усилена и работа частного перевозчика по данному маршруту», - отметили в мэрии.

Фото: «Номер Один»

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