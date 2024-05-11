В центре Улан-Удэ снова появится зона отдыха

«На площади Советов начали устанавливать сезонную зону отдыха. По традиции здесь появятся: качели, беседки, цветники, скамейки и топиарии. Завершить работы планируем уже на следующей неделе», - рассказал мэр города Игорь Шутенков.

Сотрудники Комбината по благоустройству работают по ночам, чтобы не мешать горожанам и движению транспорта. Летняя зона будет располагаться на площади Советов до сентября.

Фото: скриншот-видео телеграм-канала Игоря Шутенкова