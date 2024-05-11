В Бурятии врачи ДРКБ спасли 4-летнего ребенка

В Улан-Удэ врачи Детской республиканской клинической больницы при помощи повторной бронхоскопии обнаружили инородное тело в легких 4-летнего мальчика.

В начале апреля ребенка перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу из Еравнинской ЦРБ. Такое решение врачи приняли после телемедицинской консультации с районными коллегами. Малыш жаловался на кашель в течение нескольких месяцев, родители проводили лечение самостоятельно, но положительного эффекта не наступало, сообщили в пресс-службе ДРКБ.

«Врачи пульмонологического отделения ДРКБ диагностировали спадение ткани левого легкого (легкие не напонялись воздухом в должном объеме) и смещение сердца влево, подозрение на инородное тело. В срочном порядке была проведена бронхоскопия (исследование путем ввода эндоскопа в дыхательные пути), но инородного тела в легких не оказалось. В связи с чем, учитывая клинические и рентгенологические изменения в легких, ребенку в процессе лечения было проведено более расширенное обследование, с целью исключения врожденной и наследственной патологии легких (врожденная бронхоэктазия, муковисцидоз), ожидали результаты», - уточнили в больнице.

- Динамика по назначенному лечению была слабо-положительная, кашель сохранялся и нами было принято решение о повторном проведении бронхоскопии, чтобы удалить образовавшуюся мокроту. Благодаря тому, что отечность слизистой на фоне лечения мы сняли, нам удалось обнаружить инородный предмет в нижней доле левого легкого ребенка — деталь от конструктора длиной 1 см и шириной 6 мм. Эндоскопическим путем деталь из левого легкого была удалена. Проведена коррекция лечения, - рассказала лечащий врач, врач-пульмонолог ДРКБ Бальжит Балданова.

На сегодняшний день с мальчиком все хорошо и его выписали домой. На повторную консультацию к врачу-пульмонологу ребенок приедет в конце мая.

Фото: ГАУЗ "ДРКБ"