Общество 11.05.2024 в 12:07

В Джидинском районе Бурятии проложили первую борозду

В этом районе земля не осваивалась более 10 лет
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Текст: Елена Патрикеева
В Джидинском районе Бурятии проложили первую борозду

В Бурятии стартовали весенне-полевые работы. Вчера, 10 мая глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в проведении первой борозды в ООО «Наследие» Джидинского района.

- Первая борозда проложена. В Джидинском районе будет осваиваться новая земля, которая не обрабатывалась более 10 лет в. В целом в Джидинском районе в этом году будет вводиться 7,5 тыс гектар новых земель. По республике прирост на 18% пахотных земель - планируется засеять 139,9 тыс. га, что выше уровня прошлого года на 21,2 тыс. га или 18%. Это существенный показатель. Мы такие планы амбициозные перед собой ставим, понимаем, кто и сколько должен в каких районах садить. Помогаем нашим сельскохозтоваропроизводителям - более 400 миллионов уже сегодня доведено в виде разных субсидий поддержки. Ожидаем хорошую посевную. Надеемся, что погода будет хорошая, и мы получим хороший урожай, - отметил Алексей Цыденов.

Как сообщили в правительстве Бурятии, в этом году право пропахать первую борозду полевого сезона-2024 выпало пашне ООО «Наследие». Здесь планируют строительство современного высокотехнологичного промышленного комплекса по откорму молодняка крупного рогатого скота и тут никак не обойтись без качественной кормовой базы. Первую вспашку провели на пяти новых тракторах Россельмаш.

«На территории знаменитого совхоза планируется создать агропромышленный комплекс по откорму КРС. Будет введено в оборот 6500 га сельхозземель, планируются поэтапное выращивание 5 тыс голов КРС, переработка говядины, производство семян зерновых, кормопроизводство. Инвестор планирует до 2040 года вложить 524 млн. рублей», - уточнили в пресс-службе правительства.

Предприятие будет ориентировано на поддержку фермерских животноводческих хозяйств Бурятии - закупать телят у фермеров и населения республики, ставить их на откорм и затем реализовывать мясо.

Фото: Правительство РБ

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