В Закаменском районе Бурятии открыли новый детский сад

Вчера, 10 мая в улусе Дутулур Закаменского района открыли новое дошкольное учреждение на 50 мест. Этого события жители села ждали давно, старый детский сад уже не отвечал современным требованиям. Новое образовательное учреждение было построено с учетом всех современных требований к безопасности, комфорту и обучающей среде, сообщили в правительстве Бурятии.

- Поздравляю всех с тем, что у нас такой детский сад. Всегда приятно открывать такие объекты, именно они дают нашим детям возможность хорошо развиваться, быть счастливыми, открывать дороги в будущее, идти уверенно вперёд. Теперь в Дутулуре новый детский сад есть, верю, что и он улусу скоро станет маленьким и будем задумываться над строительством ещё одного детского сада, - отметил глава республики Алексей Цыденов.

В двухэтажном здании расположены раздевальная, игровая, спальня, буфетная, санузел. Предусмотрены музыкальный зал, зал для физкультуры, медицинский кабинет.





«Открытие нового детского сада стало важным событием не только для улуса Дутулур, но и для всего района. Это даст возможность детям получить качественное образование и заботливое воспитание в современной и безопасной образовательной среде», - рассказали в пресс-службе правительства республики.





Построить новый детский сад удалось благодаря программе "Комплексное развитие сельских территорий" по указу президента России Владимира Путина. Полная стоимость объекта составила 161 млн рублей.

Фото: Правительство РБ