В Закаменском районе республики открыли новую школу

Вчера, 10 мая в улусе Дутулур Закаменского района открыли новую школу на 100 мест. Новое учебное заведение построли с учетом всех современных требований к безопасности, комфорту и обучающей среде. Здесь уже проходят занятия, и педагоги вместе с учащимися осваивают новое оборудование, сообщили в правительстве Бурятии.

- Дорогие друзья! В первую очередь, пусть у вас в жизни все будет хорошо. Учитесь, развивайтесь, занимайтесь спортом, будьте готовыми по жизни идти уверенно в будущее. При поддержке нашего президента реализуются разные программы. Вы знаете, что здесь работы ведутся, и то, что у нас Закаменск выиграл конкурс малых городов. Благоустройство Закаменска идёт и такие объекты строятся. Так что, дорогие друзья, дорогие земляки, вот чтобы у нас рождались дети, чтобы у нас впереди все было хорошо, чтобы у нас строились, работали такие объекты. И, конечно, новые стены, новое оборудование, новая мебель это хорошо, но учат все-таки учителя, поэтому дорогие учителя. Вот чтоб у вас душа горела, чтобы у вас глаза светились, чтобы дети в ваших руках взлетали. Спасибо большое!, - обратился на открытии школы к учителям и детям Алексей Цыденов.

Как сообщили в правительстве, старое здание школы было построено много лет назад и в результате длительной эксплуатации его состояние значительно ухудшилось. Здание стало небезопасным и перестало соответствовать современным стандартам образования. В связи с этим районной администрацией было принято решение об участии в госпрограмме.

Новая школа состоит из пяти одноэтажных блоков и одного двухэтажного блока, из которых 1,5 определено на младшие классы. В здании, помимо учебных кабинетов, есть универсальный зал с эстрадой для занятий спортом и проведения мероприятий, столовая, библиотека. Также в школе организован кружок беспилотных летательных аппаратов.





«Эта школа стала новым символом развития образования в районе и местом, где дети могут получить качественное образование в комфортной обстановке», - отметили в правительстве республики.

Фото: Правительство РБ



