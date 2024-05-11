Общество 11.05.2024 в 13:11

В Бурятии два района получат денежную помощь на ликвидацию последствий подтопления

Иволгинскому и Прибайкальскому районам республики выделят в общей сложности почти 14 миллионов рублей
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии два района получат денежную помощь на ликвидацию последствий подтопления

В Бурятии Иволгинский и Прибайкальский районы получат дополнительные средства на ликвидацию последствий подтопления. Такое решение было принято сегодня, 11 мая на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в правительстве Бурятии, деньги выделят из резервного фонда республики.

Администрация Иволгинского района получит 7 млн 447 тыс рублей на приобретение аварийно-спасательной техники, проведение неотложных работ по восстановлению по временной схеме транспортной инфраструктуры, санитарную очистку и обеззараживание территории, обеспечение питьевой водой жителей, а также на содержание пункта временного размещения.

Администрации Прибайкальского района выделят 6 млн 484 тыс рублей на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту дорог общего пользования в СНТ «Колос» и СНТ «Железнодорожник», санитарную очистку и обеззараживание территорий после паводка.

«Также Республиканскому агентству ГО и ЧС направят 13 млн 517 тыс. рублей. На выделенные средства ведомство планирует приобрести технику и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ, насосные станции повышенной мощности, бензиновые генераторы и квадрокоптеры для проведения поисково-спасательных работ», - уточнили в правительстве республики.

Напомним, ранее в результате образовавшегося затора на реке Селенга произошел подъем уровня воды. В следствии чего были подтоплены квартала «Зеленая поляна» в селе Сотниково Иволгинского района, СНТ «Академия» в городе Улан-Удэ, а также СНТ «Колос» и СНТ «Железнодорожник» в селе Старое Татаурово Прибайкальского района.

Фото: Администрация Улан-Удэ

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