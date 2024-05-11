Общество 11.05.2024 в 13:35

В Бурятии митрополит Иосиф совершил пасхальное богослужение

Оно прошло в Одигитриевском соборе Улан-Удэ
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии митрополит Иосиф совершил пасхальное богослужение

Вчера, 10 мая, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил пасхальное богослужение в Одигитриевском соборе Улан-Удэ. В день светлой пятницы весь православный мир совершает празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», рассказали в пресс-службе Епархии.

В этот день митрополит Иосиф совершил в соборе Божественную Литургию и чин малого освящения воды.

По окончании Литургии Владыка митрополит обратился к молящимся с архипастырским словом духовного назидания, в котором вновь поздравил прихожан с Светлым Христовым Воскресением.

Фото: Улан-Удэнская и Бурятская Епархия

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