Общество 11.05.2024 в 13:35
В Бурятии митрополит Иосиф совершил пасхальное богослужение
Оно прошло в Одигитриевском соборе Улан-Удэ
Текст: Елена Патрикеева
Вчера, 10 мая, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил пасхальное богослужение в Одигитриевском соборе Улан-Удэ. В день светлой пятницы весь православный мир совершает празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», рассказали в пресс-службе Епархии.
В этот день митрополит Иосиф совершил в соборе Божественную Литургию и чин малого освящения воды.
По окончании Литургии Владыка митрополит обратился к молящимся с архипастырским словом духовного назидания, в котором вновь поздравил прихожан с Светлым Христовым Воскресением.
Фото: Улан-Удэнская и Бурятская Епархия
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