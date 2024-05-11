Общество 11.05.2024 в 18:18

В Баргузинском районе Бурятии прошла акция «Сад Памяти»

Лесники и местные жители высадили 35 саженцев сосны и ели
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Текст: Елена Патрикеева
В Баргузинском районе Бурятии прошла акция «Сад Памяти»

В Бурятии лесники продолжают высаживать деревья в память о погибших солдатах. Вчера, 10 мая к акции «Сад Памяти» присоединились жители улуса Баянгол Баргузинского района.

35 саженце сосны и если высадили совместными усилиями работники Усть Баргузинского лесхоза, Куйтунского лесничества, выпускники Баянгольской школы и глава поселения.

«Выпускники школы ответственно подошли к мероприятию, определили место посадки, сделали огорождение участка и покрасили его», - рассказали в агентстве лесного хозяйства. 

- Выражаем благодарность всем, кто принял участие в акции. "Сад Памяти"- это не просто акция, это уже сложившаяся традиция, которая призвана сохранить историю страны, подвиг предков и историю каждой семьи, - отметила главный лесничий Куйтунского лесничества Анастасия Степанова.

Фото: Агентство лесного хозяйства 

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