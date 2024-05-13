Общество 13.05.2024 в 09:00

Пенсия родителей ребенка-инвалида

Из чего складывается?
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Текст: Номер один
Пенсия родителей ребенка-инвалида

Вопрос: «Ухаживаю за ребенком-инвалидом уже 15 лет. Как узнать, какая у меня будет пенсия?»

Туяна Ц.

Один из родителей, которые ухаживали за ребёнком с инвалидностью до восьми лет, может выйти на пенсию на пять лет раньше. 

Для этого нужен страховой стаж:

- матери - 15 лет;

- отцу - 20 лет.

Кроме того, необходим определённый размер индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2024 году - не менее 28,2 балла. Чтобы узнать сумму своих коэффициентов, запросите в Соцфонде выписку и справку о размере пенсии.

Для опекуна при тех же условиях уменьшается пенсионный возраст на один год за каждые полтора года опеки, но не более чем на пять лет.

Если вы не работали во время ухода за ребёнком с инвалидностью, этот период засчитывается в страховой стаж. Главное, чтобы до этого вы были официально трудоустроены хотя бы недолго.

Из чего складывается будущая пенсия?

На размер выплаты влияют:

- сумма пенсионных коэффициентов - они накапливаются за время официальной работы. В период ухода за ребёнком с инвалидностью неработающим родителям начисляют 1,8 пенсионного коэффициента в год;

- стоимость одного коэффициента - она меняется из года в год и сегодня составляет 133,05 рубля

- фиксированная часть страховой пенсии - это выплата тем, у кого есть достаточный стаж. В 2024 году она равна 8134,88 рубля. Рассчитать размер своей пенсии вы можете с помощью калькулятора на сайте Соцфонда.

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