Общество 16.05.2024 в 09:00

Возврат денег за увядший букет

На что имеет право покупатель?
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Текст: Номер один
Возврат денег за увядший букет
Номер один

Вопрос: «Подарили маме на день рождения букет из роз, а на следующий день все розы увяли, начали опадать лепестки. Можно ли предъявить претензию продавцу и вернуть деньги?» 

Оксана Р., г. Кяхта

Если продали букет, который на следующий день потерял товарный вид, вы можете потребовать замену или возврат денег. Согласно статье 18 Закона “О защите прав потребителей”, ухудшение качества товара по вине продавца является основанием для возврата средств, потраченных на покупку.

Также вы можете оставить претензию в Книге жалоб и предложений. Все факты желательно фиксировать на видео, это тоже будет хорошим доказательством.

За нарушение прав потребителей продавцу грозит административная ответственность в виде штрафов:

Невыдача чека - 10 000 руб. с организации и 2 000 руб. с должностного лица (ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ).

Обман потребителя - от 100 000 руб. до 500 000 руб. с организации, 12 000-20 000 руб. с должностного лица и 3 000-5 000 руб. с граждан (ст. 14.7 КоАП РФ).

Несоблюдение права потребителя на информацию о товаре - 5 000 - 10 000 руб. с организаций и 500-1 000 руб. с должностных лиц (ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ).

В таких случаях стоит писать претензию в магазин с требованием замены букета или возврата средств, а при отказе - жалобу в Роспотребнадзор. Ведомство может взять пробы цветов на экспертизу, а если факт ненадлежащего качества подтвердится - оштрафовать магазин.

Важно! При совершении покупки обязательно берите чек. Если вам не выдали чек, вы имеете право потребовать от продавца выписать чек на фактическую сумму покупки. Без чека вернуть деньги или доказать факт обсчета будет крайне сложно. В случае, если вам все равно отказываются выдать чек, обратитесь в ФНС России - это можно сделать через интернет или мобильное приложение.

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