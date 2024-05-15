Доплата за работу коллеги

Вопрос: «Имеет ли право на доплату работник, выполняющий обязанности своего временно отсутствующего коллеги?»

Раджана Д.

Отвечает Роструд:

- Да, за выполнение работы за отсутствующего коллегу работнику полагается доплата к заработку.

Размер такой доплаты определяется по договоренности работника и работодателя. Эта договоренность может фиксироваться в дополнительном соглашении к трудовому договору или в приказе (распоряжении) работодателя, изданным с согласия работника.

Согласие может быть выражено в заявлении или соответствующей отметке на приказе.

В соглашении определяется поручаемая сотруднику дополнительная работа, ее объем (если он может быть установлен), срок выполнения такой работы и размер доплаты за нее.

Если работника не устраивает предлагаемая работодателем доплата, то работник вправе отказаться от дополнительной работы.

Но следует помнить, что доплата положена только в том случае, если выполнение работы, о которой идет речь, не входит в обязанности работника по трудовому договору.

Например, если по должностной инструкции или трудовому договору заместитель руководителя структурного подразделения должен исполнять обязанности руководителя подразделения при временном отсутствии последнего, то доплата заместителю, если иное не предусмотрено трудовым договором, производиться не будет.