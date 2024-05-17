Общество 17.05.2024 в 09:00

Новые меры поддержки многодетных семей в Бурятии

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Текст: Номер один
Новые меры поддержки многодетных семей в Бурятии
Номер один

Вопрос: «Когда у нас в Бурятии вступит в силу Указ Президента Российской Федерации от 23.01.2024 г. № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей»? И все ли пункты мер социальной поддержки многодетных семей, представленные в Указе, будут в полной мере реализованы в Бурятии?» 

Анна, г.Улан-Удэ

Отвечает Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия:

- Названным правовым актом установлены единый по Российской Федерации статус многодетной семьи и меры социальной поддержки для данной категории.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» после принятия соответствующего федерального закона законы и другие нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с федеральным законом.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации принят Закон Республики Бурятия от 04.03.2024г. № 335-VII «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Бурятия «О статусе многодетных семей в Республике Бурятия», устанавливающий статус многодетной семьи. Статус многодетной семьи подтверждается удостоверением, единый образец которого в настоящее время разрабатывается Правительством Российской Федерации.

Кроме того, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации осуществляется разработка Методических рекомендаций по реализации Указа Президента РФ, после издания которых будет организована дальнейшая работа по приведению нормативных правовых актов Республики Бурятия в соответствие с федеральным законодательством в целях установления статуса и мер социальной поддержки многодетных семей.

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