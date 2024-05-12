Общество 12.05.2024 в 15:03

Бурятию вновь накроют сильные ветра

Ночью и днем местами возможны осадки
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Текст: Андрей Константинов
Бурятию вновь накроют сильные ветра
Синоптики Бурятии прогнозируют ухудшение погоды на 13 мая. В частности, в республике вновь ожидаются сильные ветра - до 15-22 м/с.

Как сообщили в Гидрометцентре, завтра в Бурятии ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью по Прибайкалью и южной половине республики умеренные осадки, по северным районам с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 17-22 м/с. Температура ночью +3,+8, по северной половине +2,-2 Днем +13,+18, местами +6,+11.

В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +6,+8, днем +14,+16.

Фото: «Номер один»
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