Общество 12.05.2024 в 15:15

В Бурятии установили две новые дорожные камеры

Они будут фиксировать превышение скорости и выезд на встречку
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии установили две новые дорожные камеры
Госавтоинспекция Бурятии сообщила о введении в эксплуатацию двух новых комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. Обе камеры установлены в Кабанском районе. Они фиксируют превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Одна камера установлена на дороге Тресково – Шергино – Оймур – Заречье вблизи улуса Дулан. Вторая – на 361-м км трассы «Байкал» при подъезде к поселку Селенгинск.

Как отметили в ГИБДД, всего с начала года дорожные камеры зафиксировали свыше 153 тысяч нарушений ПДД. Самым распространенным нарушением является превышение скорости (более 139 тысяч). Далее идет проезд на красный свет светофора (7200) и непредоставление преимущества пешеходам (3060).

Фото: ГИБДД Бурятии
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