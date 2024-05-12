Общество 12.05.2024 в 15:15
В Бурятии установили две новые дорожные камеры
Они будут фиксировать превышение скорости и выезд на встречку
Текст: Андрей Константинов
Госавтоинспекция Бурятии сообщила о введении в эксплуатацию двух новых комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. Обе камеры установлены в Кабанском районе. Они фиксируют превышение скорости и выезд на встречную полосу.
Одна камера установлена на дороге Тресково – Шергино – Оймур – Заречье вблизи улуса Дулан. Вторая – на 361-м км трассы «Байкал» при подъезде к поселку Селенгинск.
Как отметили в ГИБДД, всего с начала года дорожные камеры зафиксировали свыше 153 тысяч нарушений ПДД. Самым распространенным нарушением является превышение скорости (более 139 тысяч). Далее идет проезд на красный свет светофора (7200) и непредоставление преимущества пешеходам (3060).
Фото: ГИБДД Бурятии
Одна камера установлена на дороге Тресково – Шергино – Оймур – Заречье вблизи улуса Дулан. Вторая – на 361-м км трассы «Байкал» при подъезде к поселку Селенгинск.
Как отметили в ГИБДД, всего с начала года дорожные камеры зафиксировали свыше 153 тысяч нарушений ПДД. Самым распространенным нарушением является превышение скорости (более 139 тысяч). Далее идет проезд на красный свет светофора (7200) и непредоставление преимущества пешеходам (3060).
Фото: ГИБДД Бурятии