В Бурятии установили две новые дорожные камеры

Госавтоинспекция Бурятии сообщила о введении в эксплуатацию двух новых комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. Обе камеры установлены в Кабанском районе. Они фиксируют превышение скорости и выезд на встречную полосу.Одна камера установлена на дороге Тресково – Шергино – Оймур – Заречье вблизи улуса Дулан. Вторая – на 361-м км трассы «Байкал» при подъезде к поселку Селенгинск.Как отметили в ГИБДД, всего с начала года дорожные камеры зафиксировали свыше 153 тысяч нарушений ПДД. Самым распространенным нарушением является превышение скорости (более 139 тысяч). Далее идет проезд на красный свет светофора (7200) и непредоставление преимущества пешеходам (3060).Фото: ГИБДД Бурятии