Общество 13.05.2024 в 09:55

Для владельцев собак в Бурятии проводится льготная стерилизация

Акция проводится в восьми районах республики
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Текст: Служба информации "Номер один"
Для владельцев собак в Бурятии проводится льготная стерилизация

Акция льготной стерилизации домашних животных продлится с 13 по 31 мая, и в этот период стерилизовать своего питомца можно будет по цене расходных материалов, сообщили в государственной ветеринарной службе Бурятии.

Стоимость операции для кошек составит 700 рублей, для котов — 500 рублей, для кобелей — 1000 рублей, для сук — 1150 рублей.

Такие мероприятия проводятся не только для предупреждения появления нежелательного потомства, но и для воспитания ответственности владельцев по отношению к своим животным.

Операции проводятся по предварительной записи. Чтобы принять участие в акции льготной стерилизации, необходимо записаться в ветеринарную станцию в районах Бурятии по указанным телефонам:

Бичурский район: 8(30133)42-4-13, 41-2-28
Заиграевский район: 8(30136)41-4-01
Джидинский район: 8(30134)41-8-31
Еравнинский район: 8(30135)21-2-83
Кижингинский район: 8(30141)32-9-78
Мухоршибирский район: 8(30143)21-2-76
Окинский район: 8(30150)51-3-88
Селенгинский район: 8(30145)44-4-11, 44-8-19


Фото: Номер один

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