Для владельцев собак в Бурятии проводится льготная стерилизация

Акция льготной стерилизации домашних животных продлится с 13 по 31 мая, и в этот период стерилизовать своего питомца можно будет по цене расходных материалов, сообщили в государственной ветеринарной службе Бурятии.

Стоимость операции для кошек составит 700 рублей, для котов — 500 рублей, для кобелей — 1000 рублей, для сук — 1150 рублей.



Такие мероприятия проводятся не только для предупреждения появления нежелательного потомства, но и для воспитания ответственности владельцев по отношению к своим животным.



Операции проводятся по предварительной записи. Чтобы принять участие в акции льготной стерилизации, необходимо записаться в ветеринарную станцию в районах Бурятии по указанным телефонам:

Бичурский район: 8(30133)42-4-13, 41-2-28

Заиграевский район: 8(30136)41-4-01

Джидинский район: 8(30134)41-8-31

Еравнинский район: 8(30135)21-2-83

Кижингинский район: 8(30141)32-9-78

Мухоршибирский район: 8(30143)21-2-76

Окинский район: 8(30150)51-3-88

Селенгинский район: 8(30145)44-4-11, 44-8-19





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