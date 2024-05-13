Общество 13.05.2024 в 10:47

В Улан-Удэ состоится дэгэл-шоу

Его приурочат ко Дню России 12 июня
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ состоится дэгэл-шоу
12 июня в День России на площади Советов в столице Бурятии намечено провести праздничный концерт. Его планируется начать в 15 часов. После него пройдет шествие в национальных летних костюмах - его участники пройдут от площади Советов до площади Революции.

Как отмечают организаторы, первое шествие в национальных зимних одеждах прошло зимой и вызвало интерес у народа. Поэтому сейчас решено провести летнее дэгэл-шоу. По словам министра культуры республики Соелмы Дагаевой, дэгэл-шоу - общедоступное мероприятие.

«Это и дэгэл-шоу, и сарафан-шоу... Представители любой национальности могут прийти в своих национальных одеждах. Можно приходить и в стилизованной одежде. Можно начинать готовиться уже сейчас», - пояснила министр.

Возрастное ограничение мероприятий: 0+

Фото: «Номер один»
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