В Улан-Удэ состоится дэгэл-шоу

12 июня в День России на площади Советов в столице Бурятии намечено провести праздничный концерт. Его планируется начать в 15 часов. После него пройдет шествие в национальных летних костюмах - его участники пройдут от площади Советов до площади Революции.Как отмечают организаторы, первое шествие в национальных зимних одеждах прошло зимой и вызвало интерес у народа. Поэтому сейчас решено провести летнее дэгэл-шоу. По словам министра культуры республики Соелмы Дагаевой, дэгэл-шоу - общедоступное мероприятие.«Это и дэгэл-шоу, и сарафан-шоу... Представители любой национальности могут прийти в своих национальных одеждах. Можно приходить и в стилизованной одежде. Можно начинать готовиться уже сейчас», - пояснила министр.Возрастное ограничение мероприятий: 0+Фото: «Номер один»