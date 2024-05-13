Общество 13.05.2024 в 11:51

В Бурятии готовят мультфильм о битве с японцами на Халхин-голе

Бурдрам также впервые подготовил свой спектакль о той битве
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии готовят мультфильм о битве с японцами на Халхин-голе
В честь 85-летия событий на Халхин-голе, где объединенные советско-монгольские силы дали отпор японской армии, которая вторглась на территорию Монголии, Бурдрам подготовил спектакль. Он состоит из двух актов, идет на монгольском языке и длится более двух часов. Инициатором этого культурного события стал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Премьера пройдет в начале июля. Постановка являет собой смешение жанров - драматический театр и некая документалистика, которая будет представлена через графику и анимацию. Постановочная группа большая. Проект был поддержан республиканскими властями.

Спектакль основан на реальной истории молодой монгольской девушки-медсестры, которая вовлечена в те исторические события и ухаживает за ранеными. Сейчас ей 101 год, она до сих пор помнит время войны с Японией. Постановку сначала покажут в Бурдраме, а затем повезут в Монголию. В рамках подготовки спектакля в прошлом году был совершен выезд в Монголию со встречей с бабушкой.

Отметить 85-летие битвы в Стране степей планируют в августе-сентябре этого года. Скоро будет окончательно составлен план, частью которого станет приезд гостей из Бурятии. Делегация планирует посетить восемь монгольских городов и сомонов, в т. ч. будет посещаться места тех сражений. Помимо спектакля, бурятская концертная бригада из 30 человек даст концерты.

Спектакль о Халхин-голе подготовлен в Бурдраме впервые. В Бурятии он будет идти с синхронным переводом на русский язык, а в Монголии также будет еще синхронный перевод на китайский язык. На бурятский язык спектакль, возможно, будет переведен позже.

По итогам работы над спектаклем также создадут короткометражный мультфильм о событиях на Халхин-голе. Он может выйти в сентябре-октябре. Его продолжительность составит до 15 минут.

Фото: «Номер один»
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