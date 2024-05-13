Жители Бурятии проконсультируются по вопросам детского отдыха

В преддверии летнего сезона Роспотребнадзор проводит Всероссийскую «горячую линию» по вопросам детского отдыха, а также качества и безопасности детских товаров.

Консультации можно будет получить с 13 по 24 мая.

Специалисты ведомства дадут рекомендации по выбору организации для детского отдыха и сборам ребенка в лагерь, ответят на вопросы о качестве и безопасности детских товаров - одежды, обуви, игрушек, детского питания и книг.

Также они помогут оформить жалобы в адрес продавца.

Позвонить и задать интересующие вопросы можно в круглосуточном режиме в Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).





Фото: Номер один