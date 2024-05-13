В Бурятии открылась вторая творческая лаборатория для пожилых граждан

В Бурятии открылась вторая инклюзивная, творческая лаборатория "Формула творчества" для пожилых граждан. Первое занятие с участием слушателей Университета третьего возраста прошло на базе Заиграевской районной библиотеки. На занятия гости пришли, прихватив с собой лишь ножницы и хорошее настроение.

- В ходе занятия слушатели вкратце ознакомились с историей создания народных кукол. На первое занятие, прошедшее в Год семьи, было предложено изготовление куклы «Зерновушки», которая приносит в семью благополучие и достаток, - рассказала методист Центра народного творчества п. Заиграево Марина Воробьёва.



Следуя пошаговому руководству методиста, участники занятия изготовили свои куколки. А уж какую фантазию и изобретательность проявили рукодельницы, когда дело дошло до нарядов и аксессуаров для новоиспечённой хранительницы благополучия и достатка. Здесь в ход пошли разноцветные шёлковые, ситцевые, крепдешиновые и шифоновые лоскутки и нитки.



- Мы так благодарны организаторам, и особенно Марине Владимировне, которая нас на часок вернула в детство. Куколки у всех получились яркие и весёлые, - делится гость мероприятия Ирина Леонидовна Филаретова. - Получили много новой информации и заряд отличного настроения!

На занятиях с пожилыми гражданами используются различные методики, призванные активировать деятельность мозга, развивать мелкую моторику, память, творческое восприятие мира.

По данным минсоцзащиты Бурятии, в республике действуют сейчас 160 факультетов Университета третьего возраста с охватом 35,5 тысяч людей старшего возраста.

Университет третьего возраста – это образовательно-досуговый проект для людей старшего поколения и их самореализации. Мероприятия проходят в рамках программы «Активное долголетие» национального проекта «Демография».

Фото: Минсоцзащиты РБ