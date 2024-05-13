Общество 13.05.2024 в 12:58

Сирота из Бурятии погиб на спецоперации

В декабре 2023 года Олег Ахмадулин добровольцем пошел на СВО
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Текст: Андрей Константинов
Сирота из Бурятии погиб на спецоперации
Сегодня в поселке Каменск прощаются с 22-летним военнослужащим Олегом Ахмадулиным. Он погиб на спецоперации 7 марта этого года.

Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», Олег Ахмадулин родился 16 апреля 2001 года в Выдрино. В 2005 году остался сиротой, до своего совершеннолетия жил и воспитывался в Кабанском центре помощи детям.

После окончания средней школы учился в Каменском филиале Политехнического техникума.

«По характеру Олег был общительным, настойчивым, целеустремленным. Олег – замечательный, любящий брат. Добрый, отзывчивый и отличный друг – таким его запомнят родные и близкие», - рассказали в чате.

В декабре 2023 года Олег принял добровольное решение участвовать в спецоперации и подписал контракт.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»

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