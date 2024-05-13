Общество 13.05.2024 в 12:58
Сирота из Бурятии погиб на спецоперации
В декабре 2023 года Олег Ахмадулин добровольцем пошел на СВО
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в поселке Каменск прощаются с 22-летним военнослужащим Олегом Ахмадулиным. Он погиб на спецоперации 7 марта этого года.
Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», Олег Ахмадулин родился 16 апреля 2001 года в Выдрино. В 2005 году остался сиротой, до своего совершеннолетия жил и воспитывался в Кабанском центре помощи детям.
После окончания средней школы учился в Каменском филиале Политехнического техникума.
«По характеру Олег был общительным, настойчивым, целеустремленным. Олег – замечательный, любящий брат. Добрый, отзывчивый и отличный друг – таким его запомнят родные и близкие», - рассказали в чате.
В декабре 2023 года Олег принял добровольное решение участвовать в спецоперации и подписал контракт.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», Олег Ахмадулин родился 16 апреля 2001 года в Выдрино. В 2005 году остался сиротой, до своего совершеннолетия жил и воспитывался в Кабанском центре помощи детям.
После окончания средней школы учился в Каменском филиале Политехнического техникума.
«По характеру Олег был общительным, настойчивым, целеустремленным. Олег – замечательный, любящий брат. Добрый, отзывчивый и отличный друг – таким его запомнят родные и близкие», - рассказали в чате.
В декабре 2023 года Олег принял добровольное решение участвовать в спецоперации и подписал контракт.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
Тегиспецоперация