Сирота из Бурятии погиб на спецоперации

Сегодня в поселке Каменск прощаются с 22-летним военнослужащим Олегом Ахмадулиным. Он погиб на спецоперации 7 марта этого года.Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», Олег Ахмадулин родился 16 апреля 2001 года в Выдрино. В 2005 году остался сиротой, до своего совершеннолетия жил и воспитывался в Кабанском центре помощи детям.После окончания средней школы учился в Каменском филиале Политехнического техникума.«По характеру Олег был общительным, настойчивым, целеустремленным. Олег – замечательный, любящий брат. Добрый, отзывчивый и отличный друг – таким его запомнят родные и близкие», - рассказали в чате.В декабре 2023 года Олег принял добровольное решение участвовать в спецоперации и подписал контракт.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»