Общество 13.05.2024 в 13:03

Пенсии неработающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать два раза в год

Индексация будет проходить 1 февраля и 1 апреля
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Текст: Служба информации "Номер один"
Пенсии неработающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать два раза в год

Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России будут индексироваться с 2025 года два раза в год, сообщила РИА "Новости" член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

- Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться, начиная с 2025 года, дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля, - сказала она.

Социальные пенсии по-прежнему будут индексироваться с 1 апреля. Напомним, всего в России 43 миллиона получателей всех видов пенсий.

В этом году на страховую пенсию выходят женщины в возрасте 58 лет и мужчины, достигшие 63 лет.

За консультацией по вопросам получения пенсии можно обратиться по бесплатному телефону единого контакт-центра Социального фонда России: 8 800 1 000001.


Фото: Номер один

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