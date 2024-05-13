Общество 13.05.2024 в 14:05

В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд

Там будут проводить ремонтные работы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд
В Улан-Удэ на железнодорожном переезде в микрорайоне Стеклозавод утром 14 мая 2024 года будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим движение автотранспорта через переезд будет ограничено с 4 до 7 утра.

«Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок», - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 8 по 14 мая

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