В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд

В Улан-Удэ на железнодорожном переезде в микрорайоне Стеклозавод утром 14 мая 2024 года будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим движение автотранспорта через переезд будет ограничено с 4 до 7 утра.«Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок», - сообщили в пресс-службе ВСЖД.Фото: «Номер один»