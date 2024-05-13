Общество 13.05.2024 в 14:05
В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд
Там будут проводить ремонтные работы
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на железнодорожном переезде в микрорайоне Стеклозавод утром 14 мая 2024 года будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим движение автотранспорта через переезд будет ограничено с 4 до 7 утра.
«Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок», - сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Фото: «Номер один»
«Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок», - сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Фото: «Номер один»