Общество 13.05.2024 в 14:16

Авария на теплотрассе в Улан-Удэ не повлияла на график включения горячей воды

Об этом заявили в ТГК-14
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Текст: Андрей Константинов
Авария на теплотрассе в Улан-Удэ не повлияла на график включения горячей воды
Вчерашняя авария на тепломагистрали №6 на ул. Жердева в Улан-Удэ, случившаяся в ходе гидравлических испытаний, не повлияла на график включения горячей воды. Как сообщили в ТГК-14, потребители, запитанные от этой магистрали, начнут получать горячую поду 14 мая.

«Вчера в ночь специалисты ТГК-14 устранили данный порыв. Сегодня участок заполняется водой, после этого, теплотрасса будет поставлена на циркуляцию и прогрев теплоносителя для подачи 14 мая горячей воды потребителям», - заверили в энергокомпании.

Подключение горячей воды остальным потребителям также идет по графику.

«В настоящее время горячее водоснабжение подано потребителям тепломагистралей №1, №3, №4 и №5. В процессе запуска находятся теплосети от котельных поселков Аэропорт, Загорск, Заречный, Юго-Западная», - заявили в ТГК-14.

Напомним, длительное отключение горячей воды – до конца августа этого года – ждет только потребителей центральной части Советского района, запитанных от тепломагистрали №2.

Фото: «Номер один»

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