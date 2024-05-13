Общество 13.05.2024 в 14:16
Авария на теплотрассе в Улан-Удэ не повлияла на график включения горячей воды
Об этом заявили в ТГК-14
Текст: Андрей Константинов
Вчерашняя авария на тепломагистрали №6 на ул. Жердева в Улан-Удэ, случившаяся в ходе гидравлических испытаний, не повлияла на график включения горячей воды. Как сообщили в ТГК-14, потребители, запитанные от этой магистрали, начнут получать горячую поду 14 мая.
«Вчера в ночь специалисты ТГК-14 устранили данный порыв. Сегодня участок заполняется водой, после этого, теплотрасса будет поставлена на циркуляцию и прогрев теплоносителя для подачи 14 мая горячей воды потребителям», - заверили в энергокомпании.
Подключение горячей воды остальным потребителям также идет по графику.
«В настоящее время горячее водоснабжение подано потребителям тепломагистралей №1, №3, №4 и №5. В процессе запуска находятся теплосети от котельных поселков Аэропорт, Загорск, Заречный, Юго-Западная», - заявили в ТГК-14.
Напомним, длительное отключение горячей воды – до конца августа этого года – ждет только потребителей центральной части Советского района, запитанных от тепломагистрали №2.
Фото: «Номер один»
«Вчера в ночь специалисты ТГК-14 устранили данный порыв. Сегодня участок заполняется водой, после этого, теплотрасса будет поставлена на циркуляцию и прогрев теплоносителя для подачи 14 мая горячей воды потребителям», - заверили в энергокомпании.
Подключение горячей воды остальным потребителям также идет по графику.
«В настоящее время горячее водоснабжение подано потребителям тепломагистралей №1, №3, №4 и №5. В процессе запуска находятся теплосети от котельных поселков Аэропорт, Загорск, Заречный, Юго-Западная», - заявили в ТГК-14.
Напомним, длительное отключение горячей воды – до конца августа этого года – ждет только потребителей центральной части Советского района, запитанных от тепломагистрали №2.
Фото: «Номер один»
Тегигорячая вода