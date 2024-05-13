В Бурятии на этой неделе будет до +29

Гидрометцентр Бурятии опубликовал краткую информацию о погоде на эту неделю. Согласно данным синоптиков, погода в предстоящие дни будет часто меняться.Так, 14-15 и 18-20 мая ожидается теплая без существенных осадков погода. По ночам будет от -3 до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +19,+24, 15 мая по южной половине республики - до +29 градусов. По побережью Байкала +10,+15 градусов.16-17 мая прогнозируется неустойчивая прохладная погода с порывами ветра до 15-22 м/с. Местами пройдет кратковременный дождь, по северу с мокрым снегом. Температура ночью составит +2,+8 градусов, днем будет +13,+18, при осадках +7,+12. 16 мая местами до +21,+26 градуса.Фото: «Номер один»