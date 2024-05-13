Общество 13.05.2024 в 15:22
Такого не было 20 лет
Жители Сибири несколько ночей наблюдают северное сияние
Текст: КП-Новосибирск
Одним из главных событий майских выходных стали причуды из космоса. За красивейшим северным сиянием теперь не нужно ездить за полярный круг — его видно и в европейской части страны, и в Сибири. Новосибирцы достают из карманов смартфоны и бегут к окнам — фотографировать необычное явление природы.
К слову, не только новосибирцы. Увидели северное сияние в Омске, на Алтае. Но почему так? Отчего сияния так зачастили? Тем более, сейчас не зима, на носу лето. Астрономы объясняют это мощной солнечной активностью.
— Возрастает частота вспышек на Солнце и их сила, сильнее происходит взаимодействие магнитного поля Земли с солнечной плазмой, частота и красочность сияний тоже растет. Свечения происходят возле магнитных полюсов, которые не всегда совпадают с земными, поэтому северные красоты доходят и до наших широт. Такие же яркие сияния мы будем видеть и во второй половине 2024, и в 2025 году, — рассказал КП-Новосибирск астроном Олег Кашин.
В общем, в зрелищном явлении виновата мощная магнитная буря. Его становится видно при 4-балльной буре. А по информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, на Земле впервые за почти 20 лет произошла буря высшего 5 уровня.
— За 3 суток, с 7 по 9 мая, Солнцем выброшено в сторону нашей планеты 4 облака плазмы исключительного размера. Часть выбросов по дороге к планете должна слиться в единый ещё более крупный объект, который по расчётам ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью (в ночь с пятницы на субботу). Последний раз буря высшего уровня наблюдалась на Земле 11 сентября 2005 года, — сообщается на сайте лаборатории.
В последующие дни буря немного утихла, до 4 баллов «с копейками». Но вечером 12 мая, после 14.00 по московскому времени, она снова усилится до 5 баллов. Это значит, что ловить полярные сияния можно и сегодня. А вот 13 мая буря утихнет окончательно.
Перемены в геомагнитном поле Земли могут повлиять на самочувствие некоторых людей. В такие дни чаще обращаются к врачам с жалобами на сердечно-сосудистую систему, слабость, головную боль, боли в суставах и общий упадок сил. Точная статистика по тому, как на жителей Новосибирской области повлияли эти выходные, врачи пообещали обнародовать в рабочие будни.
Зато на что точно повлияют мощные бури, так это на приборы. В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ рассказали, что возможны разрушения энергетических систем и повреждения трансформаторов, ухудшение точности GPS-навигаторов и вывод из строя низкочастотной радионавигации. Проблемы со связью могут быть и у космических кораблей.
К слову, не только новосибирцы. Увидели северное сияние в Омске, на Алтае. Но почему так? Отчего сияния так зачастили? Тем более, сейчас не зима, на носу лето. Астрономы объясняют это мощной солнечной активностью.
— Возрастает частота вспышек на Солнце и их сила, сильнее происходит взаимодействие магнитного поля Земли с солнечной плазмой, частота и красочность сияний тоже растет. Свечения происходят возле магнитных полюсов, которые не всегда совпадают с земными, поэтому северные красоты доходят и до наших широт. Такие же яркие сияния мы будем видеть и во второй половине 2024, и в 2025 году, — рассказал КП-Новосибирск астроном Олег Кашин.
В общем, в зрелищном явлении виновата мощная магнитная буря. Его становится видно при 4-балльной буре. А по информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, на Земле впервые за почти 20 лет произошла буря высшего 5 уровня.
— За 3 суток, с 7 по 9 мая, Солнцем выброшено в сторону нашей планеты 4 облака плазмы исключительного размера. Часть выбросов по дороге к планете должна слиться в единый ещё более крупный объект, который по расчётам ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью (в ночь с пятницы на субботу). Последний раз буря высшего уровня наблюдалась на Земле 11 сентября 2005 года, — сообщается на сайте лаборатории.
В последующие дни буря немного утихла, до 4 баллов «с копейками». Но вечером 12 мая, после 14.00 по московскому времени, она снова усилится до 5 баллов. Это значит, что ловить полярные сияния можно и сегодня. А вот 13 мая буря утихнет окончательно.
Перемены в геомагнитном поле Земли могут повлиять на самочувствие некоторых людей. В такие дни чаще обращаются к врачам с жалобами на сердечно-сосудистую систему, слабость, головную боль, боли в суставах и общий упадок сил. Точная статистика по тому, как на жителей Новосибирской области повлияли эти выходные, врачи пообещали обнародовать в рабочие будни.
Зато на что точно повлияют мощные бури, так это на приборы. В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ рассказали, что возможны разрушения энергетических систем и повреждения трансформаторов, ухудшение точности GPS-навигаторов и вывод из строя низкочастотной радионавигации. Проблемы со связью могут быть и у космических кораблей.
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