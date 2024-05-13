Более 2600 студентов-медиков из Бурятии обучается по целевому договору

Более 2600 студентов-медиков из Бурятии сейчас обучается по целевому договору в медицинских университетах и колледжах.

- Это более 1500 студентов медицинских колледжей, из них более 900 медицинских сестер, более 460 будущих фельдшеров, 64 акушерки, 28 специалистов лабораторной диагностики и 27 фармацевтов. И 1100 студентов медицинских вузов, в том числе 156 ординаторов, - поделились данными в минздраве Бурятии.

В минздраве также напомнили, что до 7 июня продолжается прием документов медицинскими организациями для заключения договоров о целевом обучении по программе подготовки специалистов среднего звена (среднее профессиональное образование), программе специалитета и программе ординатуры.

Всего для республики выделено около 280 мест в медвузы страны, и 588 мест – в средние профессиональные учреждения.

По всем возникающим вопросам можно звонить в Кадровый центр минздрава РБ по телефону 8 (3012) 37-80-42.

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