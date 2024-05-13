Лесники очистили от мусора берег реки в Хоринском районе

Сотрудники Хоринского лесничества и Хоринского лесхоза организовали акцию по очистке от мусора берега реки Она (бур. Анаа).

- Уборка проходила в местности «Старый сухарбан», в ней приняли участие 12 человек. Теперь это живописное место будет радовать всех отдыхающих красотой своей природы без следов пребывания наших нерадивых сограждан, - отметил Александр Каратаев, главный лесничий Хоринского лесничества.

В ходе акции было собрано около 10 мешков бытовых отходов, берег был полностью очищен на территории протяженностью одного километра.

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В агентстве лесного хозяйства напомнили, что за загрязнение или засорение окружающей среды предусмотрена административная ответственность, в виде наложения штрафа от 10 000 до 120 000 рублей.

О нарушениях санитарной безопасности в лесу необходимо сообщить по номеру телефона горячей линии 20-44-44.







Фото: РАЛХ