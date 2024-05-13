Семья Китаевых и Хозеевых из Бурятии победила в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

Во Владивостоке, 12 мая, завершился дальневосточный полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». По итогам соревнований в финал вышли 14 команд, в их числе два поколения семьи Китаевых и Хозеевых из Республики Бурятия. Участники выполняли интеллектуальные, спортивные, творческие задания.

В семейной команде Китаевых, Хозеевых из Улан-Удэ шесть человек. Это родители Татьяна и Петр, дети Иван, Кирилл, Сергей и бабушка Антонида Ивановна, все они активисты и общественники. Так, Ирина – волонтер, оказывала помощь бойцам, проходящим лечение в госпиталях России. Иван – двукратный победитель конкурса «Большая перемена». Он создал социальный проект по финансовой грамотности для школьников.

– Мы очень старались. Когда услышали свою фамилию в числе победителей полуфинала, испытали огромную радость. Задания конкурса «Это у нас семейное» очень разные, каждый мог проявить себя в чем-то: спорте, интеллектуальных или творческих заданиях. В нашей семье много традиций, мы любим путешествовать, ездить вместе в другие города, – рассказывают участники семейной команды Китаевых и Хозеевых.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова поздравила победителей.

– Не менее ценным подарком для всех 70 семей-участников стали счастливые и насыщенные дни вместе с родными и новые знакомства с другими семьями, с которыми можно будет дружить и после конкурса. За эти три дня команды показали, какие они дружные, творческие, спортивные, узнали много нового друг о друге и даже открыли новые способности в себе и членах своей семьи, – отметила Оксана Ачкасова.

В дальневосточном полуфинале конкурса «Это у нас семейное» участвовали шесть семей из Бурятии: Будаевых и Шойдоновых, Токмаковых и Плотниковых, Балтуковых, Теслевых, Дымбрыловых, Китаевых и Хозеевых.

В заключительный день семейные команды выступили со своими творческими номерами – пели песни, читали стихи, представляли танцевальные номера, играли на музыкальных инструментах. Партнеры конкурса подарили семьям различные сувениры и промокоды.

Платформа ДОБРО.РФ вручила приз семье Китаевых, Хозеевых из Бурятии в спецноминации «Добро – это у нас семейное».

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет с 5 по 8 июля в Москве. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится в Год семьи, объявленный Президентом России.

Фото: правительство Бурятии