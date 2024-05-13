В столице Бурятии пройдет акция «Узнай больше о ВИЧ»

19 мая на площади Революции 1905 года с 14:00 до 19:00 пройдет акция «Узнай больше о ВИЧ» в рамках Международного Дня памяти людей, умерших от СПИД (возрастное ограничение 18+). Там пройдет экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и выступят творческие коллективы Бурятии.



- Бесплатные и анонимные экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию вы пройдете за 10-15 минут. Анализ крови берётся из пальца. Сдача анализа займет всего лишь 10-15 минут. Предварительный результат наличия вируса с 99% точностью.

Наши специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам, - пояснили сотрудники СПИД-центра.

Гости акции смогут посмотреть концерт, где будут выступать волонтеры СПИД Центра и творческие коллективы.

Сотрудники СПИД-центра проведут викторину, где можно будет выиграть приятные призы в виде футболок, брелков, ручек и магнитиков.

Возрастное ограничение 18+





Фото: СПИД-центр Бурятии