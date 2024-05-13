Общество 13.05.2024 в 17:21

Собака устроила локальный мусорный коллапс в одном из райцентров Бурятии

Животное укусило сборщика мусора, из-за чего его вывоз был приостановлен
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Текст: Андрей Константинов
Собака устроила локальный мусорный коллапс в одном из райцентров Бурятии
Жители ряда населенных пунктов Иволгинского района Бурятии жалуются на проблемы с вывозом мусора. Речь, в частности, идет о селах Иволгинск и Сужа.

«Три недели не вывозят мусор в Суже, квартал Северный, в частности переулок Хасурта и соседние улицы. Ящики полные, запах уже начался зловонный. Дозвонится невозможно».

«Здравствуйте, почему не вывезли мусор в селе Иволгинск с ул. Курумканская?», - задают сельчане вопросы администраторам вайбер-чата «Иволга-инфо.24/7».

В ответ на претензии представитель компании «Чистый двор» (подрядчик «ЭкоАльянса») сообщил, что вывоз мусора из Сужи не происходит из-за болезни водителя мусоровоза «МАЗ».

«Замены нет, так как не каждый водитель может управлять многотонным мусоровозом по узким и тупиковым улицам частного сектора ненормативного состояния», - заявили в компании.

Что касается Иволгинска, то там вывоз мусора пришлось приостановить, поскольку во время его сбора грузчика укусила собака жителя села. В компании заверили, что данный адрес находится на контроле.

«В связи с дефицитом кадров приглашаем в наш дружный коллектив профессиональных водителей и грузчиков», - таким предложением завершили свой ответ представители компании.

Фото: «Номер один»
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