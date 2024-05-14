Общество 14.05.2024 в 10:23
В Улан-Удэ руководители детсадов химичили с зарплатами работников
В результате те недосчитались почти 2 млн рублей
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии совместно с профсоюзами и трудовой инспекцией проверила информацию о нарушении трудовых прав работников детских садов.
«Установлено, что младшему педагогическому составу 26 детских садов Улан-Удэ при расчете зарплаты неверно начислялась «северная» процентная надбавка. В состав минимального размера оплаты труда включались доплаты за вредные условия работы, не производились выплаты стимулирующего характера, доплаты за вредные условия труда, допускались нарушения порядка совмещения должностей», - перечислили выявленные нарушения в надзорном ведомстве.
По итогам проверки трудовая инспекция выдала руководителям дошкольных учреждений предписания об устранении выявленных нарушений. В результате сотрудникам детсадов сделали перерасчет зарплаты на общую сумму 1,8 млн рублей. В отношении руководителей учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 5.31 КоАП РФ (нарушение обязательств по коллективному договору).
Фото: «Номер один»
«Установлено, что младшему педагогическому составу 26 детских садов Улан-Удэ при расчете зарплаты неверно начислялась «северная» процентная надбавка. В состав минимального размера оплаты труда включались доплаты за вредные условия работы, не производились выплаты стимулирующего характера, доплаты за вредные условия труда, допускались нарушения порядка совмещения должностей», - перечислили выявленные нарушения в надзорном ведомстве.
По итогам проверки трудовая инспекция выдала руководителям дошкольных учреждений предписания об устранении выявленных нарушений. В результате сотрудникам детсадов сделали перерасчет зарплаты на общую сумму 1,8 млн рублей. В отношении руководителей учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 5.31 КоАП РФ (нарушение обязательств по коллективному договору).
Фото: «Номер один»
Тегизарплата детский сад нарушение