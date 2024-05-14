В Улан-Удэ руководители детсадов химичили с зарплатами работников

Прокуратура Бурятии совместно с профсоюзами и трудовой инспекцией проверила информацию о нарушении трудовых прав работников детских садов.«Установлено, что младшему педагогическому составу 26 детских садов Улан-Удэ при расчете зарплаты неверно начислялась «северная» процентная надбавка. В состав минимального размера оплаты труда включались доплаты за вредные условия работы, не производились выплаты стимулирующего характера, доплаты за вредные условия труда, допускались нарушения порядка совмещения должностей», - перечислили выявленные нарушения в надзорном ведомстве.По итогам проверки трудовая инспекция выдала руководителям дошкольных учреждений предписания об устранении выявленных нарушений. В результате сотрудникам детсадов сделали перерасчет зарплаты на общую сумму 1,8 млн рублей. В отношении руководителей учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 5.31 КоАП РФ (нарушение обязательств по коллективному договору).Фото: «Номер один»