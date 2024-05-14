Мобилизованного жителя Бурятии наградили орденом Мужества посмертно

Сегодня в селе Жаргаланта прощаются с военнослужащим Вадимом Доржиевым. Он был призван на службу в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Погиб 28 апреля этого года при выполнении боевой задачи на Северо-Донецком направлении.Как сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», Вадим Доржиев родился 30 апреля 1982 года в многодетной семье в селе Утата Закаменского района. В 1992 году семья переехала в село Жаргаланта Селенгинского района. Одноклассники и друзья помнят Вадима веселым, добрым, отзывчивым и приветливым парнем с большим сердцем, всегда готовым помочь товарищам. Он принимал активное участие в школьных мероприятиях, очень любил танцевать. Состоял в активе школы.В 1999 году после окончания школы Вадим Доржиев поступил в Лицей №24. С 2001 по 2003 года служил в армии, принимал участие в военной операции в Чечне, являлся ветераном боевых действий. После работал водителем скорой помощи, машинистом-котельной, машинистом автогрейдера в ООО «Альянс», где был награждён почетной грамотой Республики Бурятия.В сентябре 2022 года Вадим Доржиев был мобилизован. Его прикомандировали к 37-й мотострелковой бригаде, где он служил в должности механика-водителя боевых машин.«Вадим Доржиев всегда оставался верен долгу и присяге. Точно и своевременно выполнял приказы. Быстро принимал решения, проявлял инициативу, решительность и военную смекалку. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Доржиев Вадим Владимирович награжден орденом Мужества посмертно», - сообщили в чате.Дома у погибшего военного остались родители, брат, три сестры, жена и трое детей.Фото: «Закамна-инфо.24/7»