Общество 14.05.2024 в 10:54

Мобилизованного жителя Бурятии наградили орденом Мужества посмертно

Вадим Доржиев погиб в боях на Донбассе в конце апреля
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Мобилизованного жителя Бурятии наградили орденом Мужества посмертно
Сегодня в селе Жаргаланта прощаются с военнослужащим Вадимом Доржиевым. Он был призван на службу в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Погиб 28 апреля этого года при выполнении боевой задачи на Северо-Донецком направлении.

Как сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», Вадим Доржиев родился 30 апреля 1982 года в многодетной семье в селе Утата Закаменского района. В 1992 году семья переехала в село Жаргаланта Селенгинского района. Одноклассники и друзья помнят Вадима веселым, добрым, отзывчивым и приветливым парнем с большим сердцем, всегда готовым помочь товарищам. Он принимал активное участие в школьных мероприятиях, очень любил танцевать. Состоял в активе школы.

В 1999 году после окончания школы Вадим Доржиев поступил в Лицей №24. С 2001 по 2003 года служил в армии, принимал участие в военной операции в Чечне, являлся ветераном боевых действий. После работал водителем скорой помощи, машинистом-котельной, машинистом автогрейдера в ООО «Альянс», где был награждён почетной грамотой Республики Бурятия.

В сентябре 2022 года Вадим Доржиев был мобилизован. Его прикомандировали к 37-й мотострелковой бригаде, где он служил в должности механика-водителя боевых машин.

«Вадим Доржиев всегда оставался верен долгу и присяге. Точно и своевременно выполнял приказы. Быстро принимал решения, проявлял инициативу, решительность и военную смекалку. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Доржиев Вадим Владимирович награжден орденом Мужества посмертно», - сообщили в чате.

Дома у погибшего военного остались родители, брат, три сестры, жена и трое детей.

Фото: «Закамна-инфо.24/7»
Теги
спецоперация

Все новости

В Бурятии сельчанин обворовал пустующий дом
14.05.2024 в 11:49
Летом на Байкале пройдёт международная школа по квантовым технологиям
14.05.2024 в 11:38
25 мая и 1 июня в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь
14.05.2024 в 11:27
Центр общения старшего поколения в Гусиноозерске отметил свой первый день рождения
14.05.2024 в 11:21
В селе Курумкан ремонтируют одну из центральных улиц
14.05.2024 в 11:07
Мобилизованного жителя Бурятии наградили орденом Мужества посмертно
14.05.2024 в 10:54
В Бурятии пожилой мужчина ушел из пансионата и пропал
14.05.2024 в 10:33
В Улан-Удэ руководители детсадов химичили с зарплатами работников
14.05.2024 в 10:23
В Улан-Удэ женщина на «Камри» сбила ребенка на пешеходном переходе
14.05.2024 в 10:09
В Бурятии тушат лесной пожар в Тункинском и Муйском районах
14.05.2024 в 09:51
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 мая

Читайте также
Летом на Байкале пройдёт международная школа по квантовым технологиям
К участию приглашаются молодые ученые и начинающие исследователи
14.05.2024 в 11:38
25 мая и 1 июня в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь
Исключение составят предприятия общественного питания
14.05.2024 в 11:27
Центр общения старшего поколения в Гусиноозерске отметил свой первый день рождения
На праздник собралось более 150 посетителей
14.05.2024 в 11:21
В селе Курумкан ремонтируют одну из центральных улиц
Завершат все работы к концу лета
14.05.2024 в 11:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru