Общество 14.05.2024 в 11:21

Центр общения старшего поколения в Гусиноозерске отметил свой первый день рождения

На праздник собралось более 150 посетителей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Центр общения старшего поколения в Гусиноозерске отметил свой первый день рождения

В конце апреля исполнился один год со дня открытия первого в Бурятии Центра общения старшего поколения в Гусиноозерске Селенгинского района. Отметить это событие собрались более 150 постоянных посетителей Центра. За год эта площадка стала для активистов района вторым домом. Здесь пожилые люди обучаются цифровой грамотности, занимаются физкультурой, рукоделием и художественной самодеятельностью.



- Большой популярностью среди пенсионеров пользуются курсы компьютерной грамотности. Работе с гаджетами и социальными сетями их обучают приглашенные преподаватели из центра цифрового образования детей «IT-CUBE. Гусиноозерск», - рассказали в социальном фонде.

Кроме того, активисты Центра занимаются дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой, рукоделием, собственными силами благоустраивают территорию вокруг площадки. Врачи центральной районной больницы регулярно проводят лекции по активному долголетию.

Теплые отношения у посетителей Центра сложились со школами и детскими садами Гусиноозерска. К празднованию Дня Победы активисты помогли ребятам из детского сада «Сказка» подготовиться к конкурсу чтецов «Строки, опаленные войной». С воспитанниками детсада «Теплые ладошки» ветераны возложили цветы у обелиска погибшим землякам в Великой Отечественной войне.

Кроме Гусиноозерска, Центр общения старшего поколения успешно работает и в Северобайкальском районе. Летом планируется открытие Центров для общения пожилых людей в Курумканском и Мухоршибирском районах.  

Центры общения расположены по адресу: Селенгинский район, г.Гусиноозёрск, п. Энергетиков, д. 26А и Северо-Байкальский район, г. Северобайкальск, пер. Пролетарский, д. 5.

 

Фото: Социальный фонд Бурятии

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