25 мая и 1 июня в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь

В Улан-Удэ 25 мая в день «Последнего звонка» в школах и 1 июня в Международный день защиты детей запретят розничную продажу алкоголя, сообщили в мэрии города.Напомним, согласно действующему закону в республике не допускается розничная продажа алкоголя с 21 часов вечера до 9 утра. Также она запрещена в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. В эти дни алкоголь может продаваться только на предприятиях общественного питания.Нарушителям этих требований грозят крупные штрафы. Для на должностных лиц они составляют от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.Фото: «Номер один»