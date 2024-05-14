Общество 14.05.2024 в 11:27

25 мая и 1 июня в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь

Исключение составят предприятия общественного питания
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Текст: Андрей Константинов
25 мая и 1 июня в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь
В Улан-Удэ 25 мая в день «Последнего звонка» в школах и 1 июня в Международный день защиты детей запретят розничную продажу алкоголя, сообщили в мэрии города.

Напомним, согласно действующему закону в республике не допускается розничная продажа алкоголя с 21 часов вечера до 9 утра. Также она запрещена в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. В эти дни алкоголь может продаваться только на предприятиях общественного питания.

Нарушителям этих требований грозят крупные штрафы. Для на должностных лиц они составляют от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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