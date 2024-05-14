Общество 14.05.2024 в 11:38

Летом на Байкале пройдёт международная школа по квантовым технологиям

К участию приглашаются молодые ученые и начинающие исследователи
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Текст: Служба информации "Номер один"
Летом на Байкале пройдёт международная школа по квантовым технологиям

Этим летом на берегу Байкала для молодых учёных состоится четвёртая международная школа «Сверхпроводниковые технологии для обработки квантовой информации» (SQH-2024), сообщил ВСГУТУ.

Программа включает в себя лекции ведущих российских и зарубежных ученых в области квантовых вычислений, стендовую сессию и семинары по основным направлениям школы SQH-2024.

К участию приглашаются молодые ученые и начинающие исследователи в области физики, квантовой инженерии, квантовых вычислений и смежных областях, включая аспирантов, студентов магистратуры и старших курсов бакалавриата, обучающихся по физико-математическим направлениям подготовки.

Школа SQH-2024 представит молодым исследователям прекрасную возможность ознакомиться с активно развивающейся областью современной физики.

- Отбор на школу конкурсный. Для участия в конкурсном отборе на очное участие в школе необходимо заполнить регистрационную форму на сайте школы, прикрепить к регистрационной форме заполненную и подписанную заявку с аннотацией стендового доклада. Для ограниченного числа участников, прошедших отбор на школу в очном формате, организационный комитет обеспечит проживание, питание, а также билеты до места проведения», - говорится на официальном сайте мероприятия.

Школа пройдёт 27 - 31 июля 2024 г. Участие предполагает очный и дистанционный формат на бесплатной основе. Регистрация на очное участие открыта до 3 июня 2024. Рабочие языки: русский и английский. Подробности указаны на сайте школы: https://sqh.misis.ru/.

Организаторами школы выступают Университет МИСИС совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ), Российским квантовым центром и Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления (ВСГУТУ). Мероприятие проводится при поддержке Российского научного фонда.

Возрастное ограничение 16+


Фото: Номер один

 

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