Летом на Байкале пройдёт международная школа по квантовым технологиям

Этим летом на берегу Байкала для молодых учёных состоится четвёртая международная школа «Сверхпроводниковые технологии для обработки квантовой информации» (SQH-2024), сообщил ВСГУТУ.

Программа включает в себя лекции ведущих российских и зарубежных ученых в области квантовых вычислений, стендовую сессию и семинары по основным направлениям школы SQH-2024.

К участию приглашаются молодые ученые и начинающие исследователи в области физики, квантовой инженерии, квантовых вычислений и смежных областях, включая аспирантов, студентов магистратуры и старших курсов бакалавриата, обучающихся по физико-математическим направлениям подготовки.

Школа SQH-2024 представит молодым исследователям прекрасную возможность ознакомиться с активно развивающейся областью современной физики.

- Отбор на школу конкурсный. Для участия в конкурсном отборе на очное участие в школе необходимо заполнить регистрационную форму на сайте школы, прикрепить к регистрационной форме заполненную и подписанную заявку с аннотацией стендового доклада. Для ограниченного числа участников, прошедших отбор на школу в очном формате, организационный комитет обеспечит проживание, питание, а также билеты до места проведения», - говорится на официальном сайте мероприятия.

Школа пройдёт 27 - 31 июля 2024 г. Участие предполагает очный и дистанционный формат на бесплатной основе. Регистрация на очное участие открыта до 3 июня 2024. Рабочие языки: русский и английский. Подробности указаны на сайте школы: https://sqh.misis.ru/.

Организаторами школы выступают Университет МИСИС совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ), Российским квантовым центром и Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления (ВСГУТУ). Мероприятие проводится при поддержке Российского научного фонда.

Возрастное ограничение 16+





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