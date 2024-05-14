Общество 14.05.2024 в 13:54

В Бурятию вернулось три сотни бойцов СВО

Приехавших на побывку встречали с музыкой и хадаками
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятию вернулось три сотни бойцов СВО

В Улан-Удэ сотрудницы Республиканского агентства лесного хозяйства в национальных костюмах в течение недели встречали в аэропорту Улан-Удэ участников специальной военной операции. Они преподнесли военным в знак почтения и благопожелания один из буддийских символов – хадак.

В агентстве отметили, что своеобразное «дежурство» по чествованию земляков, прибывших с фронта, они проводят уже не первый раз.

- Все реагируют по-разному, некоторые ребята смущаются, не хотят фотографироваться, но мы и не настаиваем, - рассказывает консультант РАЛХ Оксана Мачульская. - Самое главное, чтобы у них возникло понимание, что их ждут на родной земле и с радостью встречают. Нам приятно принимать участие в такой доброй акции, разделить эмоции родственников от прилета сына, брата, мужа или отца. За прошедшую неделю мы вручили уже более трехсот хадаков. Очень хочется, чтобы больше не было нужды организовывать подобные мероприятия и все побыстрее вернулись домой.

Фото: РАЛХ 

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