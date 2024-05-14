Общество 14.05.2024 в 15:05

Жителям Бурятии рассказали, как быстро и легко заказать кадастровые работы

Это можно сделать через сайт Госуслуг
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии рассказали, как быстро и легко заказать кадастровые работы

В Роскадастре Бурятии рассказали, как выбрать квалифицированного специалиста для выполнения кадастровых работ, не выходя из дома.

- Воспользоваться сервисом от Роскадастра можно на портале Госуслуг выбрав пункт «Поиск кадастрового инженера». Для создания заказа физическому лицу нужно выбрать пункт «Создать заказ» и заполнить таблицу, внеся следующие данные: вид объекта, кадастровый номер, адрес или описание местоположения объекта, его площадь и другое. Здесь же можно проверить отклики на заказ и его статус в одноименном столбце, - пояснили в Роскадастре.

Электронная платформа кадастровых работ интегрирована с сайтом Госуслуг. Она позволяет подать заявку, указав параметры работ, а после выбрать исполнителя из откликнувшихся специалистов. Информация о результатах деятельности кадастрового инженера, формируется Росреестром и доступна в его карточке.

Удобный сервис помогает не только найти специалиста, но и взаимодействовать с ним. Начиная от общения в чате для уточнения деталей, до подписания электронного договора, шаблон которого автоматически предлагается в соответствии с типом выбранной услуги. Такой формат дает возможность обсудить имеющиеся вопросы, направить необходимые документы, сэкономив время.

- Электронная платформа разработана для эффективного взаимодействия заказчика и кадастрового инженера – исполнителя кадастровых работ. Сервис позволяет заказчикам подать заявку на подготовку межевого плана, технического плана, акта обследования, выбрать кадастрового инженера и заключить с ним договор подряда на выполнение кадастровых работ, - рассказал заместитель директора - главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по республике Бурятия Жаргал Ринчинов.

Пройти авторизацию на электронной платформе кадастровых работ (ЭПКР) можно следующими способами:

– кадастровым инженерам через личный кабинет кадастрового инженера сайта Росреестра, либо по адресу https://epkr.rosreestr.ru;

– физическим и юридическим лицам по адресу https://epkr.rosreestr.ru.


Фото: Номер один

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