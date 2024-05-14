Полицейские Бурятии задержали около 20 преступников

Задержание проводилось в рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», первый этап которого был завершен накануне.

В итоге полицейским удалось задержать 18 лиц, находившихся в федеральном розыске, восемь из которых – за совершение тяжких и особо-тяжких преступлений. Один преступник был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по РБ на территории иностранного государства.

Как сообщают в полиции Бурятии, операция была направлена на задержание лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. Вместе с тем проводилось установление местонахождения лиц, пропавших без вести, добавили в ведомстве.