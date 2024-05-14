Общество 14.05.2024 в 15:19
Полицейские Бурятии задержали около 20 преступников
Все они находились в федеральном розыске
Текст: Елена Кокорина
Задержание проводилось в рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», первый этап которого был завершен накануне.
В итоге полицейским удалось задержать 18 лиц, находившихся в федеральном розыске, восемь из которых – за совершение тяжких и особо-тяжких преступлений. Один преступник был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по РБ на территории иностранного государства.
Как сообщают в полиции Бурятии, операция была направлена на задержание лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. Вместе с тем проводилось установление местонахождения лиц, пропавших без вести, добавили в ведомстве.